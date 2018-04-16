Genç patronlara kadın başkan

MUĞLA Genç İşadamları Derneği'nin (MUGİAD) tek liste ile gidilen 13. olağan genel kurulunda Ayla Özsan başkanlığa seçildi. MUGİAD'da ilk kez bir kadının, genç patronlara başkanlık yapacağı belirtildi.

Muğla Genç İşadamları Derneği'nin 13. Olağan Genel Kurulu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Konferans Salonu'nda yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde, delegelerden 50'si sandığa gitti. Kullanılan oyların tamamını alan Ayla Özsan başkanlığa seçildi.

Özsan yaptığı teşekkür konuşmasında, "Derneğimizin ilk kadın başkanı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu değerli görevi layık gören üyelerimize şahsım ve yönetim kurulum adına çok teşekkür ederim. Yönetim kurulumuzu oluştururken muhteşem bir güç aldım. Her biri birbirinden değerli, çalışkan ve enerjik arkadaşlardan oluşuyor. Onlarla birlikte sizin bize layık gördüğünüz bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Sizlerden ricam derneğimizin tüm etkinlik ve faaliyetlerini destekleyerek, bizi yalnız bırakmamanızdır. Arkamızda hatırı sayılır işler bırakmak istiyoruz. 23. yılımızın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmişte birkaç genç ruhun iştiraki ile başlayan bu hikaye aynı ilhamla çevresini de aydınlatıp bugün Muğla'nın sayılı sivil toplum örgütlerinden biri olmayı başardı. Farklı sektörlerden gelen, farklı hikayelere sahip bu küçük topluluk aynı gaye altında birleşerek bu iyi niyet halkasını günbegün genişleterek Muğla'mız için faydalı işler yapma çizgisini asla bozmadı. Teslim aldığımız Genç İşadamları Derneği adeta bir baba yadigarı gibi kıymetli, özel ve eşi olmayan bir sivil toplum örgütü olarak, kabul etmeliyiz ki çok fazla emeği çabayı özeni ve fedakarlığı hak etmektedir" dedi.

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirten Başkan Özsan, "Gönüllü bir girişimle başlayan derneğimiz, Türkiye'nin türlü engebeli dönemlerinde varlığını sürdürebildiyse şüphesiz ki bunca yıldır bu oluşumu var eden, bugüne dek koruyan, büyüklerimizin ve arkadaşlarımızın emeği ve ülkemizin geleceğine olan inançları sayesindedir. Bu noktada herkes elini taşın altına koyarken, öncelikle yönetimimiz bir parçası olduğumuz bu ailenin mevcudiyetini devam ettirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Bu vesileyle bu yeni dönemde görev alan tüm üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza başarılar dilemek isterim. Ülkemizin, Muğla'mızın ve derneğimizin nice başarılı yıllarını görmek dileğiyle hepinizi en içten duygularımla sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diye konuştu.

Özsan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Hasan Çolakoğlu, Emin Karakuş, Hakan İnan, Kemal Aladağ, Yağmur Türkel, Doğancan Tölek, Volkan Uzar ve Tufan Çay'dan oluştu.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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