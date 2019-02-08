Genç operacılar yarıştı

İZMİR'de, genç opera sanatçılarını Türkiye ve dünya sahnelerine kazandırmaya devam eden 12. Ulusal Genç Solist Yarışması, Elhamra Sahnesi ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Profesyonel ve üniversite kategorilerinde yarışan genç sanatçılar, para ödüllerinin yanı sıra, çeşitli yurt dışı burs programları ve konser olanakları kazandı.

12. Ulusal Genç Solist Yarışması'nın Üniversite Kategorisi finali Elhamra Sahnesi'nde yapıldı. Mehmet Kavil birinci, Cem Doğan Özdemir ikinci, Melis Günerli üçüncü oldu, Emre Beyhatun ise Necdet Aydın Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Yarışmanın Genç Profesyonel Kategorisi finali ise bir gün sonra Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Soprano Beren Kader Fidan, bas Murat Göçken, soprdano Melis Sağlam, Tenor Ufuk Toker, soprano Ecem Topçu ve basbariton Uğur Yılmaz ikişer eserle jüri ve izleyici karşısına çıktı.

Jüri başkanlığını İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü- Sanat Yönetmeni, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi, İZDOB solist sanatçısı Aytül Büyüksaraç, Neue Stimmen şarkı yarışması ön elemeler Başkanı, Glyndebourne, Kanada ve Şikago Operaları eski Genel Müdürü Brian Dickie, Orkestra Şefi Lorenzo Tazzieri, Barzilay Artist Ajansı Kurucusu ve Başkanı Guy Barzilay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Bayık, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi, solist sanatçı Prof. Zibelhan Dağdelen, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi, İZDOB solist sanatçısı Erdem Erdoğan'dan oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda; soprano Melis Sağlam birinci, bas Murat Göçken ikinci, soprano Ecem Topçu üçüncü oldu. Basbariton Uğur Yılmaz ise Necdet Aydın Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Ödüller Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Dönem Başkanı Alaeddin Demircioğlu, Alsancak Rotary Kulübü Başkanı Yıldız Gürgün ile Jüri üyeleri tarafından dağıtıldı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

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