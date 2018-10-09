Genç mimarların heyecanlı yarışı

İZMİR'in genç mimarları, Mimarlık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik ile Kültürpark'ın dört yanına dağılarak mekan bulmacası oyunu oynadı.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, gerçekleştirdiği Mimarlık Haftası çerçevesinde, genç mimarlar için kent bulmacası etkinliği düzenledi. Kültürpark'ın dört yanına yayılan mimar adayları, verilen ipuçlarından doğru sonuca ulaşmak için heyecanlı ve tempolu bir yarışa katıldı. Proje yürütücüleri Ahenk Yılmaz ve Ali Okan Yılmaz öncülüğünde 3'er kişilik 10 ekip ile gerçekleşen hazine avı formatındaki 'kent bulmacası' büyük ilgi gördü.

'Kentte Mekan Bulmacası' yazılı tişörtler giyen gençlere, Kültürpark haritaları ile her vardıkları yerde ipuçları verildi. 'Kubbesi var cami değil, kulesi var minare değil', '60'larında genç kızlarız görenleri hala hayran bırakırız' gibi ipuçları verilen gençlerden 3 saat içinde doğru sonuca ulaşan gençler ödüllendirildi. Kent bulmacasını Yaşar Üniversitesi mimarlık öğrencileri Esra Karatepe, Ümran Aklık ve Gizem Kılıç'tan oluşan ekip kazandı.

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, kente mal olmuş mekanların yaşanılabilir kılması için gençlerle buluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, bu tür organizasyonaları İzmir genelinde sürdüreceklerini söyledi.

İZMİR, ()

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