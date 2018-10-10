Genç KAYMEK yeni eğitim yılını açtı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK ile birlikte Genç KAYMEK de yeni eğitim ve öğretim yılını açtı. 14 Genç KAYMEK Gençlik Merkezi’nde 10 bini aşkın öğrenciye hizmet veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri şehrin dört bir tarafında gençliğin yanında. Genç KAYMEK 3. Sınıftan, mezun gruba kadar 10 binden fazla öğrenciyle yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde ara sınıflardan gelen öğrencilere Türkçe, Matematik, Değerler Eğitimi ve Dijital Kütüphane dersleri; sınav gruplarına ise tüm derslerde takviye eğitimler veriliyor. Öğrenciler Genç KAYMEK tesislerinde derslerin yanı sıra eğitimciler nezaretinde gruplar halinde farklı oyunlar oynuyor ve sosyalleşme imkanı da buluyor. Öğrencilere Genç KAYMEK’lerde zaman zaman ikramlarda da bulunuluyor.

Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri iki önemli eğitimi daha başarıyla yürütüyor. Genç KAYMEK’te halen 300 Suriyeli ve 100 Afgan’a Türkçe eğitimi veriliyor. Ayrıca ‘İki Nesil Tek Rahle’ projesi kapsamında 22 sınıfta 355 anneye Kuran’ı Kerim öğretiliyor.

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