Genç Kaşifler'de yeni dönem başlıyor

BORNOVA Belediyesi'nin Genç Kaşifler Bilim Evi'nde yeni dönem kayıtları başladı. 10-11 yaş aralığındaki çocukların yararlanabileceği kimya, biyoloji, fizik, teknoloji ve matematik eğitimlerine katılmak isteyenler için son başvuru tarihinin 22 Şubat olduğu bildirildi.

Bornova Belediyesi, Genç Kaşifler Bilim Evi'nde geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam ediyor. 10-11 yaş aralığındaki çocukları bilimsel yöntemler yardımıyla araştırmaya, soru sormaya, analitik düşünmeye teşvik etmek amacıyla hizmet veren Genç Kaşifler Bilim Evi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Öğrencilere kimya, biyoloji, fizik, teknoloji ve matematik bilim dallarında laboratuvar çalışması yapma olanağı sunan merkezden yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 22 Şubat 2019 olarak açıklandı.

OKUL SAATLERİNE GÖRE PLANLAMA

Genç Kaşifler Bilim Evi laboratuvar çalışmaları hafta içi beş gün, sabah 09.00-11.00, öğleden sonra 14.00-16.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında (öğrencilerin okula giriş- çıkış saatleri dikkate alınarak) yapılıyor. Sınıflar, eğitim kalitesini yükseltmek ve hem bireysel hem de grup çalışmasını desteklemek amacıyla 10 öğrenciden oluşuyor.

İZMİR, ()

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