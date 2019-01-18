'Genç Karl Marx' AKS perdesinde

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Kültür Sanat'ta (AKS) düzenlenen dünya sinemasından seçme film gösteriminde, Raoul Peck'in yönettiği 'Genç Karl Marx' adlı filmin gösterimi yapıldı.

Modern Zamanlar Dergisi işbirliğinde, AKS'de, Haitili yönetmen Raoul Peck'in yönettiği ve senaryosunu da Pascal Bonitzer ile yazdığı 'Genç Karl Marx' adlı filmin gösterimi yapıldı. 2017 yılı yapımı filmde 'Karl Marx' rolünü August Diehl, 'Friedrich Engels' rolünü Stefan Konarske 'Jenny von Westphalen' rolünü ise Vicky Krieps üslendi. Karl Marx'ın 1844'te, 26 yaşındayken eşi Jenny ile Paris'e sürgün edilmesi ve bir fabrikatörün oğlu olan Friedrich Engels ile tanışmasıyla başlıyor. Narin ve nazik bir yapısı olan Engels, Marx ile birlikte basına sansür, polis baskınları, isyanlar ve siyasi kargaşa arasında kalıyor. İki arkadaşın, organize olamamış işçi hareketinin doğuşuna önderlik etmesi anlatılıyor.

67'nci Berlin Film Festivali'nde prömiyeri yaptıktan sonra dünya sinemalarında gösterime giren 'Genç Karl Marx' Antalya'da da ilk kez gösterildi.

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