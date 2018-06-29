Genç halkla ilişkilerciler mezun oldu

EGE Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mazun olan öğrenciler, düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olan öğrenciler, EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene, EÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Işıl Aktuğlu ve Doç. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Füsun Topsümer, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkan Vekili Prof. Dr. Füsun Topsümer, "Hocalarımızın gençlerimize çok emeği geçti. Onları iletişim mesleğine gereken donanımda hazırlamak için çok emek verdiler. Bizlerin yanında tabii ki sizlerde uzun yıllar boyunca çocuklarınızın yanında ve arkasında oldunuz ama bu zorlu sınavları hep onlar çalışıp geçtiler ve bugün mezun oluyorlar. Onları yeni bir hayata gönderiyoruz fakat bu bir veda değil. Öğrencilerimiz olarak onlardan ayrılıyoruz ama iletişim mesleğinde meslektaşlar olarak bundan sonra hep beraberiz" diye konuştu.

Törende mezun öğrenciler adına Aynur Aktaş ve Ebru Dıvrak konuştu. İlk olarak kürsüye gelen Aynur Aktaş, "İletişim Fakültesi'nde sadece teorik bilgilerle değil, bizi hayata hazırlayan projelerde de yer alarak birçok konuda kendimizi geliştirme olanağına sahip olduk. Yaptığımız projeler bizleri mesleğimizi daha çok sevmemizi ve bağlanmamızı sağladı. Bugün öğrencilik yaşantımızın son günü öğrencilik yaşantımız süresince çok güzel anılar ve dostluklar biriktirdik. Bugünden sonra her birimiz ayrı yerlerde başka hayatlara dokunarak bizlere öğretilen bilgiler ışığında yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Ebru Dıvrak ise "Bu başarının mimarlarından olan sevgili hocalarımız bizlere çok şey öğretti. Biz bu dört yıl içerisinde onlardan çok şey öğrendik. Dört yıl boyunca iyi ya da kötü her konuda kapılarını çalabildiğimiz başta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü hocaları olmak üzere tüm hocalarımıza ayrıca İletişim Fakültesi personellerine de her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tüm öğrencilerin diplomalarını almalarıyla, geleneksel kep atma ritüelinin büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiği törende, halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanları 'Basın Yemini' etmelerinin ardından iletişim sektörüne uğurlandı.

İZMİR, ()

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