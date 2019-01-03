Genç girişimciden öğrencilere tavsiyeler

ANTALYA, () - ANTALYA Kırmızı Çizgi Koleji'nin düzenlediği tecrübe paylaşımı etkinliğine katılan girişimci Atakan Hamamcıoğlu, öğrencilere iş deneyimini anlattı, girişimcilik konusunda bilgi verdi.

İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nde eğitim gören ve ortağı Altan Öztekin ile 1'inci sınıftayken girdiği otomat ihalesini kazanarak girişimciliğe adım atan Atakan Hamamcıoğlu, Kırmızı Çizgi Koleji'nde öğrencilerle bir araya geldi. 110 öğrenci arasından sıyrılarak aldıkları otomat ihalesini hikayesini, lisedeyken koydukları kariyer hedeflerini, başarılarını, başarısızlıklarını ve hedeflerini öğrencilerle paylaşan Hamamcıoğlu, üniversite adaylarına neleri yapıp, neleri yapmamaları konusunda da önerilerde bulundu.

Çocukluk yıllarından bu yana ticaretin içerisinde bulunduğunu aktaran Atakan Hamamcıoğlu, "Lise yıllarında işletme ve ekonomi alanlarına daha fazla ilgim vardı. Fen bölümü okudum. Bununla birlikte üniversite sınavlarına hazırlanırken araştırmalarım oldu, gelişen dünya trendleriyle önümüzdeki 20-30 yıl beni akademik anlamda en iyi destekleyeceğini düşündüğüm endüstri mühendisliğine karar verdim. Girişimcilik benim ailemden gelen bir tutku. Annem de babam da genç girişimciler. Onların sayesinde ben de Özyeğin Üniversitesi'ni seçtim. Okulun sloganı zaten hayatınızın girişimi" dedi.

'Öğrenci Girişim' işletmesindeki tecrübeleri ile hazırladığı endüstri mühendisliği bitirme projesi ile; üniversitenin bu yıl ki TÜBİTAK başvurularına hak kazandığını vurgulayan Atakan Hamamcıoğlu, sunumun ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seminer sonunda Okul Müdürü Devrim Çetin Sunan, genç girişimci Atakan Hamamcıoğlu'na teşekkür ederek çiçek takdim etti.

FOTOĞRAFLI