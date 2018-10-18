Genç girişimciden Bakan Varank’a destek çağrısı

TRABZON,() - AYDINLATMA portalı adlı internet sitesiyle Türkiye’de aydınlatma sektörünü bir araya getirerek en büyük topluluğu yöneten Elektrik -Elektronik mühendisi Trabzonlu genç girişimci Emre Yılmaz, ülke adına faydalı işler yapabilmek adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a twitterdan destek çağrısında bulundu.

‘Aydınlatma Portalı’ adlı internet sitesiyle Türkiye’de aydınlatma sektörünü bir araya getirerek en büyük topluluğunda yönetici olan Elektrik -Elektronik mühendisi genç girişimci Emre Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kişisel twitter hesabına paylaşımda bulundu, destek istedi. Yılmaz, ülkesi adına faydalı işler yapmak istediğini ve kendisiyle tanışmak ve görüşmek istediğini Bakan Varank’a twitter üzerinden iletti. Bakan Varank, geçtiğimiz aylarda ise yine twitter üzerinden kendisine ulaşan bir grup üniversiteli gencin imdadına yetişip sorunlarını çözmüştü. Başarılı girişimci, Bakan Varank’ın, sosyal medyadaki destek çağrısına olumlu dönüş yapmasını beklediğini söyledi.