Genç futbolculardan başkana ziyaret

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - KUMLUCA Belediyespor U14 ve U16 futbol takımları Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven'i ziyaret etti.

Kumluca Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Balcı ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Spor İşleri Müdürü Hakan Çataltepe ile U14 ve U16 futbol takımı oyuncularından oluşan heyet 12 Ocak'ta başlayacak U14 ve U16 Futbol Ligi öncesinde Başkan Yusuf Göven'i ziyaret ederek, bilgi verdi. Kumluca Belediyespor Başkanı Hüsnü Balcı, Kumluca Belediyespor olarak U11, U12, U14, U16 ve A takımla 5 farklı kategoride liglere katıldıklarını belirtti.

Başkan Yusuf Göven da "Kumluca Belediyesi olarak geleceğin başarılı sporcularını ve iyi bireylerin yetişmesi için mücadele ediyoruz. Ahlaki ve sportif yönden başarılı, kötü alışkanlıklardan uzak duran gençler yetiştirme amacındayız. Kumluca Belediyespor bünyesinde spor yapan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Yusuf Göven futbolculara eşofman hediye etti.

FOTOĞRAFLI