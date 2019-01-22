Genç futbolcu hayata tutunamadı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK, (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Halıderespor'un 25 yaşındaki futbolcusu Murat Türegün kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Amatör küme takımlarından Halıderespor'un başarılı futbolcularından Murat Türegün bir süredir Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin onkoloji bölümünde kanser tedavisi görüyordu. Murat Türegün bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Genç futbolcunun ölümü büyük üzüntü yarattı. Murat Türegün'ün cenazesi bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Halıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.