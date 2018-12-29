Genç erkeklerde şampiyon Tarsus Özel Toros Anadolu Lisesi

MERSİN, () – MERSİN’de düzenlenen Okullar arası Genç Erkekler Futbol (A) il birinciliği final müsabakasında Tarsus Özel Toros Anadolu Lisesi, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesini 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Okullar arası Genç Erkekler Futbol (A) il birinciliği müsabakaları Toroslar Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahasında yapıldı. Maç, Tarsus Özel Toros Anadolu Lisesi ile Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi arasında oynanan final maçı ile tamamlandı. Final karşılaşmasında Tarsus Özel Toros Anadolu Lisesi, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesini 3-1 yenerek şampiyon olurken, 3'üncülük, 4'üncülük maçında ise Erdemli Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anamur Anadolu Lisesini 3-2 yenerek il 3'üncüsü oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Türkiye Okul Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İrfan Çalışır ve Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Karataş tarafından verildi.

Okul Sporları 2018-2019 Sezonu Okullar arası Genç Erkekler Futbol (A) İl Birinciliği sonunda şampiyon olan Tarsus Özel Toros Anadolu Lisesi ile Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, 10-14 Ocak 2018 tarihlerinde Yozgat ve Karaman'da yapılacak olan Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Grup Elemelerinde Mersin'i temsil edecek.

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