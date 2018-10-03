Genç çiftçiler, arı kovanı ve malzemelerini teslim aldı

YALOVA’da 30 bin TL hibe destekli 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında arıcılık projesinden yararlanmaya hak kazanan 23 genç çiftçiye 690 bin TL değerindeki kovan ve arıcılık malzemeleri teslim edildi.

Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında yapılan protokol gereği Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından temin edilen kovan ve arıcılık malzemeleri Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde 23 genç çiftçiye teslim edildi. 2018 yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında 22 genç çiftçi Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi Projesi, 1 genç çiftçi de Arı Sütü ve Ana Arı Üretimi Projesi uygulayacak. Merkez ilçede 6, Altınova ilçesinde 2, Çınarcık ilçesinde 7, Çiftlikköy ilçesinde 7 ve Termal ilçesinde 1 olmak üzere 23 genç çiftçinin Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi Projesi ile Arı Sütü ve Ana Arı Üretimi Projesini uygulamalarıyla Yalova’daki arıcılık daha da gelişecek.



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