Genç Bisanthe Heykel Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen Genç Bisanthe Umut Veren Heykeltıraş Heykel Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Bisanthe Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapanış töreni ile sona ererken, bu yıl ilki gerçekleştirilen Genç Bisanthe Umut Vaat Eden Heykeltıraş Yarışması'nın ödül töreni de sempozyum kapanışında yapıldı. Yarışmada dereceye giren eserler ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi öğrencileri olan eser sahipleri sempozyum alanında yerlerini alırken, başarılı sanatçı adaylarına ödüllerini Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat takdim etti. Eşkinat dereceye girenlere plaket ve ödül çeklerini vererek altı yarışmacıyı da kutladı. Eşkinat, şunları söyledi:

"Bu yarışmayı ilk kez yapıyoruz. İyi ki yapmışız. Biz aslında Taş Heykel Sempozyumu'nda asistanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de ne kadar değerli sanatçılar yetişeceğini, bu potansiyelin olduğunu biz zaten biliyorduk. Bu yıl Genç Bisanthe adı ile genç yeteneklerimiz için bir yarışma yaptık ve bugün de ödüllerini takdim ettik. İyi bir katılım oldu. Süleymanpaşa Belediyesinin yaptığı her iş yavaş yavaş gelişerek, büyüyerek devam eder. Bu yarışma da büyüyecek ve Hem bizim sanatçılarımız hem de heykel sanatı adına önemli bir noktaya gelecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda yine ödüllerini vermek üzere genç arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Gençlerimiz inanılmaz eserlerle ortaya çıktılar ve bundan sonra bir marka haline gelecek olan Genç Bisanthe'nin ilk kazanan sanatçıları olarak gönlümüzde yer ettiler. Ben Türk sanatçısının Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği doğrultuda dünyaya nasıl sanat yapılabileceğini göstereceğine inanıyorum. Evet, yine Süleymanpaşa, yine farklı bir etkinlik. Tüm kardeşlerimi kutluyorum."

DERECEYE GİREN ESERLER

Yarışmada dereceye giren genç sanatçıların ve ödüle layık görülen eserlerinin isimleri ise şöyle:

1-Sevda Kocatepe Dokuz Eylül Üniversitesi 'Ali'

2- İlayda Kepez Anadolu Üniversitesi 'Geyik'

3- Bahadır Hızol Kocaeli Üniversitesi 'Torso'

Mansiyon: Işıl Özsakabaşı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 'Palto'

Mansiyon: Ayberk Yıldırım Anadolu Üniversitesi 'Yelken'

Jüri Özel Ödülü: Serghei Gulpea Trakya Üniversitesi 'Dionysos'un Tohumu'