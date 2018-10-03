Genç Birlik Vakfı'na yeni başkan

GAZİANTEP, () - BİRLİK Vakfı Gaziantep Şube başkanlığının gençlik teşekkülü olan Genç Birlik’te bayrak değişimi yaşandı. Genç Birlik Gaziantep şube başkanlığını yürüten Ramazan Dalkan, görevi Çetin Urhun'a devretti.

Gençlik Birlik Gaziantep Şube Başkanlığına getirilen Çetin Urhun, yeni dönemde gençlere yönelik yoğun çalışma içerisine gireceklerini ifade etti. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarının mesajını veren Urhun, şöyle dedi:

"Yeni dönemde vakıf ruhlu ve hizmet eri gençler yetiştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Dava; 'Ben olmasam bu işler olmaz' kibriyle yol yürüyenlerden ziyade, 'Bu taşın altına yüreğimi koymazsam benim ne anlamım var' idrakiyle yol olabilenlerin omuzlarında yükselecek. Her daim 'bu dava benim' diyebilmeli şuuruyla çalışmalarımızı yapacağız. Hizmetlerinden dolayı Ramazan Dalkan başkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Gaziantep Birlik Vakfı Başkanı Fatih Aslan da yeni başkan Çetin Urhun'a başarılar diledi.

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