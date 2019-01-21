Genç aşçılar hünerlerini sergiledi

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - ANTALYA'da düzenlenen Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması'nda Antalyalı aşçılar Batuhan Yaman ile Tolga Dalga ikinciliği elde etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu'na bağlı 23 dernekten biri olan Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği tarafından ANFAŞ'ta 'Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması' düzenlendi. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışlarda, üniversite öğrencisi aşçı adayları da Zekai Ademir Üniversiteliler Kapalı Kutu kategorisinde yarıştı. 2'şer kişiden oluşan 24 gruptaki genç aşçılar, yarışta et, sakatat, kümes hayvanları, av hayvanları, deniz ürünleri, sebze, bakliyat, hamur işinden oluşan ana yemek ile sütlü, hamurlu, meyveli tatlı, pasta tabaklarıyla hünerlerini gösterdi.

ANTALYA VE ISPARTA'NIN GURURU OLDU

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesiyle Antalyalı aşçılar Batuhan Yaman ile Tolga Dalga ikinciliği elde etti. Düzenlenen törende Isparta Süleyman Demirel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencilerine başarı sertifikası ile gümüş madalya verildi. Lise ve üniversite eğitimi boyunca ulusal çok sayıda yarışmaya katıldığını anlatan Batuhan Yaman, aşçılık yarışmalarında farklı illerde 19 madalya kazandığını söyledi. Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması'nda ekip arkadaşı Tolga Dalga ile ikinciliği elde etmenin gururunu yaşadığını anlatan Batuhan Yaman, "Bir aşçı umduğu malzemeyle yemek yapmaz, bulduğu malzemeyle yapar. Biz de bir aşçı olarak bulduğumuz malzemelerle en lezzetli yemeği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Batuhan Yaman, Nisanda Isparta'da yapılacak Gül Festivali'ne hazırlandığını ve yarışmada birincilik elde etmeyi istediğini söyledi.

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