Gemlik’te ittifak yok Adnan Bıyıklı aday

Feyzi SARIKAYA/ GEMLİK (Bursa),() - İYİ Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Adnan Bıyıklı oldu.31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde CHP ile İYİ Parti arasında gerçekleşen “Güç Birliği” İttifak görüşmelerinde Gemlik ittifak dışı kalırken, seçimlere CHP’nin Mehmet Uğur Sertaslan ile İYİ Parti’nin de Dr. Adnan Bıyıklı ile girmesi kesinleşti. İYİ Parti ile CHP arasındaki güç birliği görüşmelerinde Bursa’da Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ve Nilüfer CHP’ye bırakılırken, İYİ Parti’de Osmangazi İlçesini almış oldu.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Adnan Bıyıklı İYİ Parti’nin Bursa ve ilçelerinde açıklanan ilk resmi Belediye Başkan Adayı oldu. İYİ Parti Gemlik İlçe Merkezinde organize edilen aday açıklama törenine İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İL Başkanı Yahya Bahadır, İlçe Başkanı Birol Mumcu ve çok sayıda partili katıldı. Alkışlar ve coşkulu sloganlar eşliğinde adaylığı açıklanan Adnan Bıyıklı, Gemlik’i güzel bir sahil kasabası yapmak için, bilimin ışığında güzel hizmetler vereceğini vurguladı.

Toplantının açış konuşmasını İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu yaptı. Yeni bir parti olmalarına rağmen istikametlerini hiç bozmadıklarını ifade eden Tatlıoğlu, İYİ Parti Gemlik Belediye Başkan Adaylarının Dr. Adnan Bıyıklı olduğunu açıkladı. “Beraber başladık, beraber yürüyoruz” diyerek Adnan Bıyıktlı’yı açıklayan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “Bursa ve Gemlik’i yönetmeye hazırız. 21 İlde güç birliği yaptık. Gemlik’te de güç birliği olacaksa bu Adnan B:ıyıklı’nın adaylığı altında olacaktır. Bursa’da Osmangazi ilçesinde İYİ Parti, Büyükşehir, Nilüfer ve Mudanya’da da CHP aday çıkaracaktır. Genel Merkezler bünyesinde güç birliği görüşmeleri devam ediyor” dedi.

İl Başkanı Yahya Bahadır’da, kuruluş aşamasından bu yana Gemlik’i hep ayrı ve oldukça önemli gördüklerini savunarak, Kurucu İlçe Başkanı Adnan Bıyıklı ile Belediye seçimlerinde de devam kararı aldıklarını kaydetti. Gemlik’te de Bursa’daki gibi teşkilat olarak çok çalışacaklarını anlatan Yahya Bahadır, “Gemlik’i alacağız” diye konuştu.

İYİ Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Adnan Bıyıklı’da, şehirleri projelerin değil, halkın, hukukun, adaletin yönetmesi gerektiğine vurgu yaparak, halkı rahat ettirmek, yaşam kalitesini artırmak, adaletli ve hukuka duyarlı olmak için aday olduğunu belirtti. “Bu hakları halka teslim etmek için geliyoruz. Belediyeler herhangi bir siyasi partinin yan kuruluşları değildir. Ben rozetimi çıkardım. Bütün Gemlik’in Belediye Başkan Adayıyım” dedi. Gemlik’te yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bilimin ışığında, akademik kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile birlikte hazırlayacaklarını açıklayan Adnan Bıyıklı, “Artık birlikte düşünme zamanı. Gemlik’i çağdaş ve güzel bir sahil kasabası yapmayı hedefliyorum” dedi.

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