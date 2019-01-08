Gemlikli iş insanı hayatını kaybetti

BURSA’nın Gemlik ilçesindeki Syrus Otel'in sahibi Ayhan Sertkaya (58) günü geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.1961 yılında Gemlik’te doğan ve eski Belediye Meclis üyelerinden İnşaat Müteahhiti Kamil Sertkaya’nın oğlu olan Ayhan Sertkaya, babası gibi bir süre inşaatçılıkla uğraştı. Ardından Ayhan Sertkaya, babası ve kardeşi ile birlikte Gemlik’te ilk kaplıca otelini 10 yıl önce hizmete soktu. Cumartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Sertkaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ayhan Sertkaya’nın cenazesi bugün öğle namazından sonra Asım Kocabıyık Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

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