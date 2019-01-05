Gemlik yeni adliye binası inşaatında iş kazası

Feyzi SARIKAYA/GEMLIK (Bursa), ()-BURSA’nın Gemlik ilçesinde yapımı devam eden yeni adliye sarayının inşaatında bir işçi, düşerek bacağından yaralandı.

Geçen yıl mart ayında temeli atılan yeni adalet sarayının inşaatında çalışan elektrik teknisyeni Serhan Diker (37), merdivenlerden düşerek bacağını kırdı. Diker’e ilk müdahale ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Yaralı teknisyen daha sonra Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diker, hastanede ameliyata alınacak. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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