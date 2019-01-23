Gemlik'te yol çöktü

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), ()-BURSA’nın Gemlik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Manastır Mevkii 434. Sokak'ta yol çöktü; parke taşları yer değiştirdi.

Preveze, Bihter ve Baytaş Apartmanları'nın bulunduğu bölgede yapılan istinat çalışması sonrasında daha önce yapılan parke taşlı yol, oturma yaparak çöktü. Yağmurların ardından sokak tanınmaz hale gelirken, çöken yolun apartmanlara da ulaşması mahalle halkını tedirgin etti. Mahallelilerden Hayri Ünlü, yaz aylarından bu yana Gemlik Belediyesi'ne defalarca şikayette bulunup, yazılı dilekçe ile başvurmalarına rağmen cevap verilmediğini ve çöken yol ile ilgili hiçbir girişimde bulunulmadığını söyledi. Sahil bandını Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlayan alternatif yolu da kapsayan bölgede, çöken yolun tamir edilmesini ve asfalt kaplanmasını isteyen Ünlü, sorunun ivedilikle çözülmesini istedi.

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