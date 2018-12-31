Gemlik'te Şehit Mehmet Güngör Spor Tesisi ve Çocuk Parkı açıldı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),() - BURSA'nın Gemlik ilçesinde belediye tarafından Hamidiye Mahallesi 295 No’lu Sokak’ta yapımı tamamlanan, basketbol sahası ve çocuk oyun grupları ile son derece modern bir tesis haline gelen Şehit Mehmet Güngör Spor Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar İslam, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Büyükgölcigezli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Karaman, Hamidiye Mahalle Muhtarı Necmi Ünlü ’nün yanı sıra belediye meclis üyeleri, kurum ve daire amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

IŞIK'TAN MÜJDE

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık da, Meclis çalışmalarından bahsederek, Tarım Bakanlığı ile yapılan toplantılar sonucu zeytinin danesine destek verilmesiyle ilgili, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Genel Müdürlüğe ilk etapta 25 kuruş olmak üzere bu desteğin sağlanması için talimat verdiğini söyledi. İlçe tarım müdürlüklerinde ki iş yükünün azaltılması ve ÇKS işlemlerinin Ziraat Odalarına verilmesi noktasında Bursa’nın pilot bölge ilan edildiğini belirterek, şubat ayından sonra Gemlik Ziraat Odasının tüm ÇKS işlemlerini yapacağını, İlçe Tarım Müdürlüğünde ki kırtasiye işlemlerinin de yüzde 60 oranında azalacağını müjdeledi.

BAŞKAN YILMAZ: "GEMLİK'İN CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 5 yıl öncesine kadar bölgenin mahrumiyet bölgesi olduğunu anımsatarak, çocuk parklarıyla, spor sahalarıyla, okullarıyla, camileriyle ve aile sağlığı merkezleriyle bölgenin Gemlik’in cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Yapılan konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından çocuklarla bir araya gelen protokol üyeleri potalara ilk atışları yaparak tesisi hizmete açtı. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, daha sonra çevresini saran genç sporcularla ve çocuklarla çeşitli hediyeler vererek, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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