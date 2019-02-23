Gemlik'te meclis üyesi adayının evinde yangın çıktı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), ()-CUMHUR İttifakı MHP listesinden 28.sıra Gemlik Belediye Meclis Üyesi adayı olan Saadettin Yılseli’nin evinde yangın çıktı.

Dr.Ziya Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesi numara 66'da ikamet eden Gemlik Belediye Meclis Üyesi Adayı Saadettin Yılseli'nin evinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıktığı sırada Narlı'da seçim çalışmalarını yürüten Yılseli, Gemlik MHP ilçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ile birlikte evinin yandığını öğrenip seçim çalışmalarını yarıda bırakıp evine koştu. Evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, Yılseli, "Çok şükür ki evde kimse yokmuş, cana geleceğine mala gelsin." diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde yangını kontrol altına alıp müdahale etmesi yangının daha da büyümesini önledi.

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