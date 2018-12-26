Gemlik'te balıkçılara başkandan destek sözü

BURSA’nın Gemlik ilçesinde kurulu bulunan Gemlik Balıkçılar Derneği, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Dernek üyeleri, balıkçılar için gösterdiği çaba nedeniyle Başkan Yılmaz’a plaket takdim etti.

Gemlikli balıkçılar, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, balıkçı esnafı ile ilgili gösterdiği çaba nedeniyle plaket taktiminde bulundu. Başkan Yılmaz’ın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Gemlik Balıkçılar Derneği Başkanı Cafer Çelikbilek, her zaman belediyenin kendilerinin yanında olduğunu ifade edip, ‘’Belediyemiz sağolsun her sorunumuza çözüm üretiyor. Körfezin temizliği için Büyükşehir ile gerçekleştirdiği çalışmalar önemli’’ şeklinde konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: "BALIKÇILARIMIZIN SORUNLARINA ÖNEM VERİYORUZ"

Sektöre yönelik hizmet ve yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Yılmaz da, ziyaret ve plaket adına Çelikbilek ve yönetimine teşekkür etti. Ocak ayı içinde de Kayıkhane Bölgesindeki modern balıkçı kulübelerini Avcı Çay Bahçesi’ne kadar artıracaklarını müjdeleyen Başkan, “Gemlik her şeyin en güzeline layık. Hizmet ve yatırımlarımızı vatandaşlarımızın daha güvenli ve daha mutlu şekilde yaşayabilmeleri için yapıyoruz. Gemlikli balıkçılarımızın sorunlarına da önem veriyoruz. Bunları ivedilikle çözüme kavuşturduğumuz için mutluyuz” diye konuştu.

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