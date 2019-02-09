Gemlik'in yeni kaymakamı Kemal İnan oldu

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), () – DENİZLİ Vali Yardımcısı Kemal İnan, Bursa'nın Gemlik ilçesine kaymakam olarak atandı. İnan, bugün itibariyle göreve başladı.

Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş’un emekli olmasının ardından, İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirmesiyle Denizli Vali Yardımcısı Kemal İnan Gemlik'in yeni kaymakamı oldu. Yeni kaymakam İnan, bugün itibariyle Gemlik'teki görevine de başladı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde doğan evli ve 3 çocuk babası Kaymakam İnan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi'ni bitirmesinin ardından bir yıl sonra 1992 yılında Şanlıurfa Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. İnan, Sivas Altınyayla, Çankırı Orta ve Yozgat Çayıralan kaymakam vekilliklerinde bulunduktan sonra, 1995 yılında Akkuş Kaymakamı oldu. 1997–1999 yılları arasında kaymakamlık yapan Kemal İnan, 1999 yılında Mardin Vali Yardımcısı oldu. 2003 yılında Çorum Alaca Kaymakamlığı’na atanan Kemal İnan daha sonra atandığı Seydişehir Kaymakamlığı görevini yürütüyorken kendi isteği ile Manisa Alaşehir'e tayin oldu. Alaşehir'de görev süresinin dolmasının ardından, son olarak Denizli Vali Yardımcısı olarak atanan İnan, İçişleri Bakanlığı görevlendirmesiyle Gemlik Kaymakamlığı'na atandı.

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