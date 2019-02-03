Gemlik Gümrüğü, ihracatta Türkiye ikincisi

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa)- GEMLİK Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, 2018 yılı dış ticaret verilerini değerlendirirken, Gemlik Gümrüğü’nün yıl içinde yapılan 12 milyar 16 milyon 627 bin dolarlık ihracatla Türkiye ikincisi olduğunu söyledi.

GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, 2018 yılı gümrükler işlem istatistiklerinin açıklandığını belirterek, Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden 2018 yılında yapı lan işlemler hak kında bilgi verdi. Ağdemir, şunları söyledi:

"Gemlik emin adımlarla ülke ekonomimize değer katmaya devam ediyor. Ekonomide yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, istikrarlı bir şekilde büyüme ye devam ediyoruz. Dış ticaret verilerimizde zaten bunun doğrulamaktadır. Gümrükler bazında işlem hacmi olarak Murat Bey Gümrük Müdürlü ğü’nün ardından 2.sıraya yerleştik. Ülke ekonomimizin lokomotifi, Bursa’nın dünya ya açılan kapısı Gemlik, 2018 yılın da da gümrükler sıralamasında 12.016.627.000 $ ihracat hacmi ile Türkiye ikincisi oldu. 2017 yılında ise ihracat rakamı 10.732.124.000 $ olarak gerçekleşmişti. 2018 yılı itibari ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekle şen ithalat miktarı ise 8.169.521.000 dolardır. Bir önce ki yıl ise bu rakam 8.594.338.000 $ olarak gerçekleşmişti.

Ülke ekonomimize katma değer sağlayan sanayi tesislerimiz, limanlarımız, serbest bölgemizle büyük bir değer olduk. 2018 yılında odamıza toplamda 124 yeni şirket kayıt yaptırdı. Bu da istikrarlı bir şekilde büyüdüğümüzün kanıtıdır. 2019 yılında da aynı başarının gerçekleşeceğin den hiç şüphem yoktur.”

Ağdemir, Bursa Serbest Bölgesi'nin 2018 yılı işlem hacminin 1 milar 918 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, Serbest Bölgenin ülke ekonomisinin önemli bir parçası olmakla beraber, 2019 Ocak ayı itibari ile 10 bin 500 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Ağdemir, “Serbest Bölgemiz dışındaki diğer tesislerde ise toplamda 15 bine yakın insana iş imkanı sunulmaktadır" dedi.

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