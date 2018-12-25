Gemlik Belediye Başkanı Yılmaz:"Mehmet Uğur Sertaslan projelerimizi sahipleniyor"

Feyzi SARIKAYA/ GEMLİK,(Bursa),() - GEMLİK Belediye Başkanı bir televizyon proğramında programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan projelerimizi sahiplendiğini” söyledi.

Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen canlı yayında Gemlik halkın sorduğu tüm sorulara yanıt veren Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 90 ayda Gemlik Belediyesi tarafından yapılan tüm projeleri değerlendirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan’ın kendi projelerini sahiplendiğini ifade eden Yılmaz; “Geçtiğimiz Pazar günü Sertaslan’ın açıkladığı projelerin yarısından fazlası bizden aşırma projeler. Bu projelerden ilki marina projemiz, zaten biz marina projemizi başlattık hem Kumla’da hem de Kurşunlu’da. Olta balıkçılığı için teras yapacağız demişler, biz zaten bunu büyükşehir belediyemiz ile birlikte 3 ay önce ahşap iskeleleri ihale ettik. Ancak katılan firma olmadığı için yeniden ihale yapılacak. Narlı’da, Karacaali’de, Kumla’da ve merkezde toplam sayısı 12-13’ü bulan ahşap iskele yapacağız olta balıkçıları için. Mesela balıkpazarı mahallesinde tarihi dokuyu canlandırma demiş sayın Sertaslan, biz zaten tarihi dokuyu ortaya çıkardık ve çıkarmaya da devam ediyoruz. Balıkpazarı Camii’nin etrafını tamamen açtık ki tarihi doku ortaya çıksın diye. Yine Moda Sokak’ta iki tane tarihi hangar var onların etrafını kamulaştırdık zeytin müzesi yapmak için. Ayrıca bu hangarların yanı başındaki Paşa Konağı’nı restore ettik. Atatürk İlkokulu yanındaki yeri tarihi dokuya benzer şekilde restore edip aile sağlığı merkezi yapıyoruz. Balıkpazarı Hamamı’nı restore ettik. Yalı Konağı’nı restore ettik tarihi doku ortaya çıktı. Bunlar bizim projelerimiz. Umurbey evleri tarihi doku demiş, biz zaten orada tarihi dokuyu ortaya çıkardık. Termal Tesis üzerinde çalışıyoruz zaten inşallah yaptıracağız. CİUS AVM binasının belediye binası olma kararını biz zaten aldık onu uygulamaya koyacağız. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki dik yamaçlardan yürüyen merdiven indireceğiz demiş, bizim orada asansör projemiz var, 8 ay öncesinde yaptık, projesini de arkadaşlarımız çizdi, sadece ihale etmesi kaldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan vatandaşlarımız, hemen taksi durağının arkasına geldikleri zaman, oradan asansörle sahile inebilecekler. Hayvan yetiştiricileri için Muratoba Mahallesi’nde hayvan barınağı yapılacak denmiş, orada biz hayvan pazarı yaptık, wc, duş alanı yaptık, zaten orada çalışmamız devam ediyor zaten onu biz yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan'ı hedef alarak yaptığı bu açıklamaların tamamına Sertaslan'ın cuma günü yayınlanacak başka bir programda yanıt vermesi bekleniyor.

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