Gemlik Belediye Başkanı: 2018 yılında 25 milyon lira tutarında kamulaştırma gerçekleştirdik

GEMLİK Belediye Meclisi 2019 yılının 2’nci oturumunu gerçekleştirdi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 2018 yılında toplamda 25 milyon lira tutarında kamulaştırma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gemlik Belediye Meclisi Ocak ayı ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın Başkanlık ettiği toplantıda, Halit Paşa Mahallesi Moda Sokak üzerinde yapılması planlanan Kent Müzesi için alınan kamulaştırma kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca, ilçeye kazandırılacak olan Kent Meydanı Projesi için bazı binaların kamulaştırma kararı da meclisten geçti. Kamulaştırmalarla ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz’da, yüzde 97 oranında uzlaşarak yapılan kamulaştırmalarda artık zaman kaybetmek istemediklerini bildirdi. CHP ve MHP Grubunun, Gemport hisse satışı sonrasında elde edilen gelirin bir bölümü ile kent meydanı kapsamındaki kamulaştırmanın daha önce yapılması gerektiğiyle ilgili eleştirilerine de yanıt veren Yılmaz, hisselerden elde edilen gelirle Cihatlı Mahallesi Toplu Konutları, aile sağlık merkezleri, okullara spor salonu yapılması gibi yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

DÖNÜŞÜMDE SINIR 5 KAT OLARAK BELİRLENDİ

Daha sonra meclis oturumuna 15 dakika ara verilen mecliste, ‘Gemlik Merkezi Kentsel Dönüşüm Planlaması’ ele alındı ve İmar Komisyonu ek oturum yaptı. Komisyonun raporuna göre, Gemlik merkezinde bulunan binaların dönüştürülmesi durumunda kaç kat değeri olursa olsun, 5 kat olarak planlanması kabul edildi.

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