Gemik'te 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Feyzi SARIKAYA/GEMLIK (Bursa), () - BURSA'nın Gemlik ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışmada yangının elektrik kontağından çıktığını belirtti.

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye mahallesi Derya Sokak’ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın bina ve sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı kullanılamaz hale geldi.

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