Gelinlik Yarışması'nda heyecan dorukta

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında gerçekleşen 10. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması'nda heyecan sürüyor. 'Sadelikteki Yaratıcılık' temasıyla 125 tasarımcının 375 tasarımının değerlendirildiği yarışmada 15 yarı finalist belirlendi. Yarışmada dereceye girenler, IF Wedding Fashion İzmir'in açılışında belli olacak.

Kapladığı alan bakımından Avrupa'nın en büyüğü olan IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından 22 - 25 Ocak 2019 tarihlerinde 13. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olarak fuarizmir'de gerçekleştirilecek IF Wedding Fashion İzmir, bünyesinde onuncu kez düzenlenen Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması'yla sektöre yeni tasarımcılar kazandırmaya devam ediyor. 'Sadelikteki Yaratıcılık' temasıyla gerçekleşen Uluslararası Gelinlik Yarışması'nda 125 tasarımcı tarafından hazırlanan 375 tasarım kıyasıya yarıştı. Sade ve bir o kadar da şık tasarımların ortaya çıkmasını hedefleyen 10. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması'na, Azerbaycan ile İran'dan tasarımlar gelirken; Türkiye'den İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerden genç tasarımcılar katıldı. Modacılar, tasarımcılar ve sektör profesyonellerinden oluşan jüri, ön eleme ile 15 yarı finalisti belirledi.

İZFAŞ tarafından bir araya getirilen genç yetenekler, yarışmaya destek veren modacılarla buluşarak bilgi alışverişinde bulundu. Modacılar ve firmalarla birlikte başlayan dikim sürecinde genç tasarımcılar sona yaklaştı. İlerleyen günlerde mankenlerle yapılacak provaların ardından tasarımlara son şekilleri verilecek. Dereceye girenler ise IF Wedding Fashion İzmir'in açılış günü olan 22 Ocak'ta belli olacak. Yarışmada birincilik ödülü 10 bin lira olarak belirlenirken ayrıca 2020 yılında gerçekleşecek 14. IF Wedding Fashion İzmir'in performans defilesini yapma hakkı kazanacak. Yarışma ikincisine 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

JÜRİDE KİMLER VAR?

Başkanlığını Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Işık'ın yaptığı jüride; Tasarımcı Amor Gariboviç, Erol Albayrak, Erdal Güvenç, Taner Tabaklı, Esin Özyiğit, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Can, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Müşerref Zeytinoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Nesrin Önlü, Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Yalçın, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Ender Yazgan Bulgun ve firma sahibi Tayyar Günbeyi yer alıyor.

SARIKAN'DAN PERFORMANS DEFİLESİ

Geçen yılın yarışma birincisi Kansu Sarıkan da IF Wedding Fashion İzmir - 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın performans defilesini gerçekleştirecek. Koleksiyonun temasını Oscar Wilde'ın 'The Nightingale and the Rose' kitabından alan Sarıkan, birbirinden özel tasarımlarıyla profesyonellerin görücüsüne çıkacak. 24 Ocak Perşembe günü yapılacak defilede başta Irmak Atuk, Şebnem Schaefer ve Itır Esen olmak üzere birçok manken podyumda yürüyecek. Sarıkan, "Tasarımcı olarak yaratıcı ve özgün olmanın dışında birçok şeyi aynı anda koordine etmeniz ve yönetmeniz gerektiği için bütün enerjiniz bu sürece gidiyor. İlk defa bu kadar büyük bir koleksiyon çıkaracağımdan ötürü birçok yeni şey de öğreniyorum" dedi.

