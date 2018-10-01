Gelinlik tasarım yarıması için son başvuru 9 Kasım

2019 yılında gerçekleşecek Avrupa'nın en büyüğü IF Wedding Fashion İzmir- 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında düzenlenen 10. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması'nın teması 'Sadelikteki yaratıcılık'. Genç tasarımcılar için son başvuru tarihi 9 Kasım 2018.

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından 22- 25 Ocak 2019 tarihlerinde 13'üncü kez düzenlenecek. Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olarak fuarizmir'de gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir, 2019'da da ticaretin ve modanın merkezi olacak. 10. Uluslararası Gelinlik Tasarım Yarışması'nda başvurular sürüyor. Gelinlik sektörünün taze kan ihtiyacını karşılayarak İzmir'i tasarımda marka yapmayı hedefleyen uluslararası yarışmada tema bu kez 'Sadelikteki yaratıcılık" olarak belirlendi. Yarışmada en az lise veya dengi okullardan mezun olma şartı aranırken, katılımcılar öğrenim durumunu da belgeleyecek. Tasarımlar internet ortamında online olarak jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek ilk 45 kişi seçilecek. Seçici kurul 20 Kasım'da yapacağı ön eleme sonucunda 15 yarı finalist belirleyecek. Belirlenen yarı finalistler mail ile bilgilendirilecek. Yarı finale kalan yarışmacılar 24 Kasım'da bir araya gelecek ve bilgilendirilecek. Yarışmada birincilik ödülü 10 bin lira olarak belirlenirken ayrıca 2020 yılında performans defilesi yapma hakkı kazanacak. İkinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

İZMİR, ()

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