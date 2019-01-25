Gelinlere makyaj önerileri

IF Wedding Fashion İzmir'de Uygulamalı Make-Up söyleşisine katılan ünlü makyaj artisti Cem Bozkurt Erdem, gelinlere önerilerde bulundu. Erdem, "Aslında gelin makyajı diye bir şey yok. Sizin yüzünüz gözünüz giydiğiniz gelinlikle nasıl iyi duruyorsa öyle olması gerekiyor. Makyajınızla kendinizi iyi hissetmeniz gerekiyor" dedi. Ünlü tasarımcı Erdal Güvenç ise, gelinliği seçtikten sonra gelen en önemli şeyin saç ve makyaj olduğunu söyledi.

Fuarİzmir'de düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı; defileleri, özel tasarımları ve ikili görüşmelerinin yanında sektöre dair söyleşileri de büyük ilgi gördü. B fuar sokağı Designers Area'da gerçekleşen Uygulamalı Make-Up söyleşisini birçok kadın ziyaretçi merakla takip etti. Gelinlere önerilerde bulunan, makyaj konusunda püf noktalar veren ünlü makyaj artisti Cem Bozkurt Erdem, "Gelin makyajında ne yapmamız lazım gibi sorularla karşılaşıyorum. 20 seneden bu yana bu işin içindeyim. Aslında gelin makyajı diye bir şey yok. Sizin yüzünüz gözünüz giydiğiniz gelinlikle nasıl iyi duruyorsa öyle olması gerekiyor. Makyajınızla kendinizi iyi hissetmeniz gerekiyor. 'Benim yüz, göz şeklime, giyeceğim kıyafeti ne anlatır' diye düşünmek, buna karar vermek gerekiyor" diye konuştu.

BETON GİBİ KAPATMAYIN

Kendisine "Porselen makyaj yapıyor musunuz" diye sorular da geldiğini belirten Erdem, "Size bir sır daha vereyim. Porselen makyaj diye bir şey yoktur. İyi ve güzel görünen her şey gündüz de olabilir gece de olabilir, gelin makyajında da olabilir. Ne istediğinizle alakalı olan bir konu bu. Porselen makyaj dendiğinde 'yüzün tamamen doku görünmeyecek şekilde kapatılması' akla geliyor. Biz günümüz modern makyajında böyle bir şey istemiyoruz. Çok modern gelinlikler, şık abiyeler görüyorum. O gelinlikten sonra yüzünüzü beton dökmüş gibi kapattıktan sonra o uymuyor. Tabii ki kusurlar kapatılacak ama sağlıklı görünmesi bizim için çok önemli" dedi.

GÜVENÇ: ÇOK İNCE ÇİZGİLER VAR

Ünlü tasarımcı Erdal Güvenç ise gelinliği seçtikten sonra gelen en önemli şeyin saç ve makyaj olduğunu belirterek, "Düğünün yapılacağı yer de yapılacak makyajda etkili. Nerede yapılacaksa ona göre seçim olmalı. Ben beyaz tenliyim bana koyu renk makyaj gitmez konusuna katılmıyorum. Önemli olan sizin alanında bilgili insanlar tarafından yönlendirilmeniz. Çok ince çizgiler var. Nokta atışı makyajda çok önemli" dedi. 2019 ve 2020 gelinlik modası hakkında da bilgiler veren Güvenç, "Bu sene ya çok kabarık gelinlikler var ya da su gibi rüya gibi oluyorsunuz" diye konuştu.

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