'Gelin Etmeyin Okula Gönderin' projesi meyvesini verdi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk evlilikleriyle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 2015 yılı Şubat ayında başlatılan 'Gelin Etmeyin Okula Gönderin' projesi ile Türkiye'de ilk kez 444 27 00 numaralı Çocuk Gelin Çağrı Merkezi kuruldu. Çağrı merkezini arayanların ihbarı sonucunda eğitimden koparılarak evlendirilmek istenen 41 kız çocuğunun ailesiyle görüşüldü, okula yeniden dönüşü sağlandı. Başarıyla uygulanan proje, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)’in dikkatini çekti, uluslararası kimlik kazandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi ve 19 sivil toplum kuruluşunun işbirliğiyle yürütülen Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi, erken yaşta zorla yaptırılan evliliklerin önlenmesi konusunda kamusal bilinç oluşturmayı amaçladı.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİ

Proje çalışmaları kapsamında yaklaşık 40 kişilik eğitici grubu; Şehitkamil ilçesinden 70 okul, Şahinbey ilçesinden 85 okul olmak üzere 160 okulda öğrenci ve velilere yönelik farkındalık eğitimi verdi. Merkez ilçelerin yanı sıra Oğuzeli, Nurdağı, Karkamış, Yavuzeli, Nizip, İslahiye ve Araban ilçelerinde de rehber öğretmenlere eğitici eğitimi yapılarak programın okullarda uygulanması sağlandı. Yaklaşık 40 bin kişiye eğitimcilerle çocuk evlilikleri konusu anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez 444 27 00 numaralı Çocuk Gelin Çağrı Merkezi kurdu. Çağrı hattıyla gelen ihbarlar sayesinde örgün eğitimden koparılan, evlendirilmek üzere olan 41 kız çocuk eğitime kazandırıldı.

PROJE ULUSLARARASI BOYUT KAZANDI

Gelin Etmeyin Okula Gönderin Projesi’nin başarısı, UNICEF ile 2016 yılında iki yıllık bir çalışma planının imzalanmasına vesile oldu. Büyükşehir ve UNICEF işbirliğinde yürütülen çalışmayla aralarında dezavantajlı pek çok kız çocuğun, toplumsal ve ekonomik yaşamdan uzaklaştırılmasına sebep olan engellerin ortadan kaldırılması, çocuk evlilikleriyle mücadele çalışmalarının desteklenmesi hedeflendi.

FOTOĞRAFLI