Gelibolu Emniyeti, kimsesiz kadına kıyafet yardımı yaptı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, maddi durumu iyi olmayan Hayriye Kızıltaş'a (49), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıyafet yardımı yapıldı.

İstanbul'dan bir yıl önce Gelibolu ilçesine gelen tek başına yaşayan Hayriye Kızıltaş'a, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım elini uzattı. Ekipler, maddi durumu iyi olmayan Hayriye Kızıltaş'a, soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan bot, mont ve kazak yardımında bulundu. Kızıltaş ise, kendisine yardım eden Emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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