Gelibolu Emniyet Müdürü Özkan, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, emniyet personeliyle birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Gelibolu ilçesinde yaklaşık 5 ay önce ilçe Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Şafak Özkan, personel ile birlikte şehit ve gazi ailelerine ziyaret etti. Ziyarette şehit ve gazi ailelerinin sıkıntılarını dinleyen Emniyet Müdürü Şafak Özkan, ailelere emniyet teşkilatının her ne şart altında olursa olsun yanlarında olduğunu ve olacaklarını belirtti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit ve gazi aileleri, İlçe Emniyet Müdürü Özkan ve personeline teşekkür etti.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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