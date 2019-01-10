Gelibolu Emniyet Müdürü Özkan, gazetecilerin gününü kutladı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması sebebiyle, ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarını ziyaret edip, günlerini kutladı.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve Emniyet personeli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Müdür Özkan, "Siz basın mensupları kamu hizmeti yaparak, vatandaşın haber almasına öncülük ediyorsunuz. Görevlerimiz gereği sizlerle en çok biz Emniyet görevlileri her yerde birlikteyiz. Sizlere bu zorlu görevinizde başarılar diliyor ve gününüzü kutluyorum" dedi.

Ziyaret, gazetecilerin Emniyet personeliyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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