Gelibolu'da sürücülere ceza yağdı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, trafik ekipleri tarafından yapılan radarla hız denetimlerinde hız ihlali yapan 27 araç sürücüsüne toplam 12 bin 37 TL para cezası kesildi.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, ilçe merkezinde radarla hız denetimi yapılmaya devam ediyor. Özellikle Alaeddin Mahallesi Kore Karamanlar Caddesi üzeri ve Gazi Süleyman Paşa caddelerinde okulların çıkış saatlerinde yapılan radarla hız denetimlerinde 27 araç sürücüsüne toplam 12 bin 37 TL para cezası kesildi.

Denetimlerin devam edeceğini belirten Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, "İlçemizde hız yaparak, okul çıkışında öğrencilerin ve vatandaşlarımızın canını ve malını tehlikeye atan ve halkımızın huzurunu bozan araç sürücülerine yönelik denetimler devam ediyor. İlçe merkezinde değişik noktalarda Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince radarla hız denetimi yapılmış ve denetleme sonucunda hız ihlali yapan 27 araç sürücüsüne toplam 12 bin 37 TL para cezası uygulandı. Bundan sonra ilçe merkezinde değişik noktalarda radarla hız denetimine ara vermeden devam edilecektir" dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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