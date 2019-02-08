Gelibolu'da, şehit polis Haşim Usta'nın adı sokağa verildi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesinde, Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, 2016 yılında İstanbul Dolmabahçe’de terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta’nın ismi, Yazıcızade Mahallesi'ndeki sokağa verildi.

Gelibolu Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısında, 2016 yılında İstanbul Dolmabahçe’de terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta’nın adının bir sokağa verilmesi için karar alındı. Meclis kararının ardından şehit polis memuru Haşim Usta’nın adı verilen Yazıcızade Mahallesi'ndeki sokakta tören düzenlendi. Törene, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Kavakköy Belediye Başkanı CHP'li Necati Kopça, Belediye Meclis Üyeleri, şehit ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eski adı ‘Fırın Geçidi' olan sokağa, Şehit Haşim Usta’nın isminin bulunduğu tabela, Başkan Özacar, Emniyet Müdürü Özkan, şehidin kızı Melis Usta ile birlikte konuldu. Yaşamını yitiren şehitleri her zaman saygı ve minnetle andıklarını belirten Başkan Özacar, "Bu vesileyle 2016 yılında İstanbul Dolmabahçe’deki hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta’nın kızı Melis kızımızın haklı talebini Meclisimizin aldığı karar ile yerine getirdik. Bu yiğidimizin anısını yaşatmak için adını bu sokağa verdik. Adı sonsuza dek yaşasın diyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

Başkan Mustafa Özacar’a teşekkürlerini ileten şehit polisin kızı Melis Usta, “Bizleri onurlandırdınız. Emeği geçen herkese, tüm Meclis üyelerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Tören sonunda, Başkan Özacar şehit ailesine Türk bayrağı hediye etti.

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