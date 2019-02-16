Gelibolu'da ölmek üzere olan sokak köpeğini hayvanseverler kurtardı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, açlıktan ölmek üzere olan bir sokak köpeği hayvanseverler tarafından son anda kurtarıldı.

Gelibolu ilçesinde yaşayan gönüllü hayvanseverler Semra Seyhan Aksel, Zerrin Ekin, Ersin Aksel Ergin ve Ekin Aksel, Karayokuş mevkiinde sokak hayvanlarını besledikleri sırada sokakta açlıktan ölmek üzere olan bir sokak köpeği buldu. Halsiz ve bitkin olan köpeği alan hayvansevler eczaneden aldıkları vitamin ve mama ile köpeği besledi. Kısa sürede kendine gelen köpek ölmekten son anda kurtuldu.

Adını 'Kuzu' koydukları sokak köpeğini her gün diğer sokak köpekleriyle besleyen gönüllü hayvanseverlerden Semra Seyhan Aksel, "Karayokuş mevkiinde sokak hayvanlarına besleme yaptığımız sırada açlıktan ölmek üzere olan bu köpeği gördüm. Hareket edecek durumu yoktu. Derisi üzerine yapışmış ve kemikleri görünüyordu. Eczanaden hasta maması ve vitamin alıp, birlikte vermeye başladık. Allah şükür şimdi hareket edip, diğer canlarla gezebiliyor. Bize bu konuda yardım eden hayvansever dostlarımız var. Almanya'dan Seda Temel ve Atillah Sönmez bize mama gönderiyorlar. Bu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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