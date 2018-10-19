Gelibolu'da, Muhtarlar Günü kutlandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, düzenlenen program ile 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine; Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Ergül, İlçe merkezi ile belde ve köy muhtarları katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Muhtarların gününü kutlayan Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Ergül, "Bizlerin yaşadığımız yerdeki halkımızın seçtiği demokrasinin mihenk taşlarıyız. Bu neden gerçek demokrasinin temsilcileri olarak kısıtlı bütçe ve devlet yardımları ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Mahalli idarelerin bir birimi olarak devlet tarafından diğer mahalli idareler birimlerine yapılan katkıların doğrudan muhtarlıklara da yapılmasını istiyoruz. Günümüz kutlu olsun" dedi.

Atatürk Anıtı'ndaki töreninin ardından Tüm Muhtarlar Derneği üyeleri, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ile Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar'ı makamında ziyaret etti.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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