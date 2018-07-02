Gelibolu'da motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, İsmail Tepeköylü'ye ait motosikleti çaldığı iddia edilen H.Ç. (18), tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gelibolu'daki hırsızlık olayı, 26 Haziran tarihinde pazar yeri mevkiindeki meydana geldi. İsmail Tepeköylü'ye ait 17 RU 725 plakalı motosiklet, gece yarısı evinin önünden çalındı. Sabah evinin önünde motosikletini göremeyen İsmail Tepeköylü durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tarafından yapılan geniş çaplı aramada, çalıntı motosiklet Evreşe beldesinde bulundu. Motosikleti çaldığı tespit edilen H.Ç. gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan H.Ç., sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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