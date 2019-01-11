Gelibolu'da kullanılmayan tescilli bina yıkıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kullanılmayan tescilli 2 katlı bir evin ön cephesi, aşırı yağmura dayanamayıp yıkıldı.

Yazıcızade Mahallesi, İbni Katip Sokak'ta kullanılmayan tescilli 2 katlı bir evin ön cephesi, dün gece yağan aşırı yağmura dayanamayarak, bu sabah saat 07.30 sıralarında yakıldı. Vatandaşların işe, öğrencilerin de okula gittiği saatlerde yaşanan olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Belediye ekiperi, önlem olarak olay yerini güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından da yola düşen moloz ve ahşap parçalarını topladı.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), ()

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