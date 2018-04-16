Gelibolu'da görme engelliler spor yaptı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında, Gelibolu Piri Reis Derneği ile Gelibolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce, 'Gören Ellerimle Spor Yapıyorum' projesi hayata geçirildi.

Koordinatörlüğü ve eğitmenliğini Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevli sportif eğitim uzmanı Gülden Okçu Engin'in yaptığı 'Gören Ellerimle Spor Yapıyorum' projesinde, 14 öğrenci aileleriyle ve okul yönetimiyle birlikte spor yaptı. Uzman Gülden Okçu Engin, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, projenin amacının görme engellilere sportif eğitim vererek onların fiziksel kapasitelerinin arttırılması olduğunu belirterek, amaçlarının hem çocukların sporla rehabite edilmeleri, hem de sosyalleşmeleri olduğunu söyledi.

Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya ise, projeyi hayata geçiren yöneticilere teşekkür etti.

Tanıtım toplantısına, Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Evreşe Belde Belediye Başkanı AK Partili Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Gelibolu Ticaret Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak, Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Furiz Erdil ve MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ile vatandaşlar katıldı.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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