Gelibolu'da eski Kıyı Emniyeti binası belediye'ye devredildi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, eski Kıyı Emniyeti binasının mülkiyeti belediye'ye devredildi.

Gelibolu ilçesinde aynı yerde bulunan belediye'ye ait ve lojman olarak kullanılan yer, yolun ortasında bulunan kılavuzluk istasyonu ile yer değiştirildi. Lojmanlar yıkılarak, yeniden kılavuzluk istasyonu yapıldı. Binanın bitmesinin ve taşınmasından sonra, yol ortasındaki eski kılavuzluk istasyon binası Belediye Başkanı Mustafa Özacar ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri Bahattin Sevgi ve İsmail Durgun arasında imzalanan protokol ve devir işlemleri sonrası mülkiyeti yol ve meydan olmak şartıyla belediye'ye geçti.

Gelibolu’da nefes alınacak yerlerin çoğalmasını istediklerini belirten Başkan Özacar, "Yol ortasında bulunan ve iyi bir görüntü vermeyen bu binayı yıkarak, burasını yol ve meydan düzenlemesi ile halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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