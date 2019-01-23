Gelibolu'da emniyet personeli kan bağışında bulundu

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçe Emniyet Müdürü Müdür Şafak Özkan ile emniyet personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Gelibolu ilçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan ve görevli emniyet personeli, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu. Personel, balıkhane meydanındaki kızılay kan bağışı aracında kan bağışında bulundu. 24 saat vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için görevlerinin başında olduğunu belirten Emniyet Müdürü Özkan, kan bağışı kampanyasına destek olan personeline teşekkür etti.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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