Gelibolu'da 'Adalet Sizsiniz' adlı oyun sahnelendi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın birlikte oynadığı, 'Adalet Sizsiniz' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Gelibolu Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın birlikte sahnelediği 'Adalet Sizsiniz' adlı tiyatro sanatseverlerle buluştu. Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın birlikte sahnelediği tarihe geçmiş haksız mahkumiyet kararlarının vurgulandığı tek perdelik tiyatro oyununda, M.Ö. 5. yüzyılda Atina'da, 500'ler Meclisi'nin ölüme mahkum ettiği ünlü düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma engizisyonunca müebbet hapse mahkum edilen bilim adamı Galileo ile 1927 yılında Boston'da adaletin sahte tanıklarla ölüme mahkum ettiği iki İtalyan göçmen işçinin hikayeleri anlatıldı.

Gelibolu halkı tarafından büyük bir beğeni ile izlenen oyun sonunda Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Rutkay Aziz ve Taner Barlas’a çiçek takdim etti.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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