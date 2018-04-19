Gelibolu Belediyesi’nin 'Atatürk, Milli Egemenlik ve Dünya Barışı' yarışması sonuçlandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçe Belediyesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşku ve heyecanını aşılamak amacıyla düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon dalındaki 'Atatürk, Milli Egemenlik ve Dünya Barışı' konulu yarışması sonuçlandı.

Gelibolu Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, resim, şiir ve kompozisyon olmak üzere üç dalda yapılan 'Atatürk, Milli Egemenlik ve Dünya Barışı' konulu yarışma sonuçlandı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışması için 56, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışması için ise toplam 90 eser yarıştı.

Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Çoban, Deniz Cankara ile edebiyat ve resim öğretmenlerinden oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda ilkokullar arası şiir yarışmasında, Yahya Çavuş Görme Engelliler İlkokulu’ndan Yağmur Ece Koşar birinci, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’ndan Ada Uçgun ikinci, 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’ndan Ece Akdağ üçüncü oldu. Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’ndan İlkem Cemre Coşkun’un eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışmasında, 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi Asya Özdem birinci, Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu’ndan Yağmur Taşdeniz ikinci, Namık Kemal Ortaokulu’ndan Elif Nur Acar üçüncü oldu. Mansiyon ödülünü ise, Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Rukiye Gülfidan kazandı.

Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen kompozisyon kategorisinde toplam 10 eser yarıştı. 100. Yıl Barış Ortaokulu’ndan “Vatan sağolsun” eseri ile Nehir Zincir birinciliği, aynı okuldan “Yüzyılın lideri” isimli eseri ile Begüm Lafcı ikinciliği ve Namık Kemal Ortaokulu’ndan “Ulusal Egemenlik” isimli eseri ile Tuana Şimşek üçüncülüğü elde etti. Bu kategoride, seçici kurul tarafından mansiyon ödülüne Gelibolu İmam Hatip Lisesi’nden “Geleceğe Bir Fidan” eseriyle İlvenur Aslan layık görüldü.

İlkokul ve Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim dalında, ilkokullar arasında 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’ndan Sude Varış birinci, 26 Kasım İlkokulu’ndan Meryem Kübra Çinko ikinci, Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu’ndan Azra Yıldız üçüncü oldu. Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu’ndan Zümra Kılınç bu dalda mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ortaokul öğrencileri arasında ise, Namık Kemal Ortaokulu’ndan Polat Pulat birinci, Namık Kemal Ortaokulu’ndan Nisa Nur Sakik ikinci, Hakimiyeti Milliye Ortaokulu’ndan Mehmet Can Durgut üçüncü oldu. Mansiyon ödülünü Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Kubilay Tunç kazandı. Yarışmaya katılan eserlerin tamamı 20 Nisan tarihinden itibaren AKM’nin ikinci katındaki sergide bir hafta boyunca sergilenecek.

Dereceye giren öğrencilerin hediye çekleri ve teşekkür belgeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlama programında takdim edilecek.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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