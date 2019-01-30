Gelibolu Belediyesi'ne devredilen eski Kıyı Emniyeti binası yıkıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçe Belediyesi'ne mülkiyeti devredilen eski Kıyı Emniyeti binası yol ve meydan çalışması nedeniyle yıkıldı.

Gelibolu ilçesi Feneraltı mevkiinde bulunan eski Kıyı Emniyeti binası geçtiğimiz hafta Gelibolu Belediyesi ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ve devir işlemleri sonrası mülkiyeti yol ve meydan olmak şartıyla belediye'ye geçti.

Eski Kıyı Emniyeti binasının devrinin ardından bu alanda yol ve meydan çalışması yapacak olan Gelibolu Belediyesi, binada yıkım işlemi gerçekleştirdi. Yıkım çalışması sırasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, "Eski Kıyı Emniyet binasının devir işlemlerini tamamladık. Ardından da yol ortasında bulunan bu binanın yıkımını da gerçekleştirdik. Yıkım işlemi sonrası bu binanın bulunduğu alanı yol ve meydan düzenlemesi yaparak, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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