Gelibolu Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98'inci yıldönümü nedeniyle, Belediye ilkokul öğrencilerine, 'Bizim Köyün Şarkısı' isimli filmi ücretsiz olarak gösterime sundu.

Gelibolu Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nin sinema salonunda, 'Bizim Köyün Şarkısı' isimli filmi gösterime sundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen programda, her gün saat 10.00 ve 13.30 seansı, ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine ücretsiz olarak gösterime sunuluyor. 'Güldüy Güldüy Show Çocuk' ekibinin başrollerinde olduğu film, İstanbul’dan Muğla’ya taşınmak zorunda kalan bir babanın iki çocuğuyla köy hayatına alışma sürecini konu ediyor.

Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, sinema salonunda yarınları olan çocukları misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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