Gelibolu Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesinde, Şubat ayı Belediye Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşüldüğü tek oturumla tamamlandı.

Gelibolu Belediye Meclis Salonu'nda, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar başkanlığında gerçekleştiren toplantıda, Meclis üyeleri mazeret bildiren bir üye dışında eksiksiz olarak hazır bulundu. Gündemde ilk olarak güzergah talepleri ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen 5 gündem maddesi ele alındı. Tüm maddeler komisyonun aldığı karar doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi.

Türk Kızılay Derneği Gelibolu Temsilciliği’nin sokak isimleri ile ilgili dilekçesi görüşüldü. Gelibolu Savaşlarında şehit düşen alay komutanlarının ilçe merkezindeki sokak ve caddelere isimlerinin verilmesi talebi görüşülmek üzere komisyona havale edildi. Toplantıda, halen İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılan taşınmaz, 10 yıl süreyle aynı kuruma yeniden tahsis edildi.

Fener Meydanı'nda bulunan doğal SİT alanında kalan taşınmazın sergi alanına dönüştürülmesi noktasında Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ile protokol yapılması için Belediye Başkanı Mustafa Özacar’a yetki veren Meclis, imar plan değişikliği ile ilgili bir gündem maddesini de komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul etti.

Dahil edilen ek gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantıda, gelecek olağan toplantı tarihi, 7 Mart Perşembe, saat 15.00 olarak belirlendi.

GELİBOLU, ()

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