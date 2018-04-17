Gelibolu Belediyesi çocuklara uçurtma hediye etti

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokul öğrencilerine, üzerinde Atatürk siluetinin ve imzasının bulunduğu uçurtma hediye etti.

Gelibolu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yıldönümü nedeniyle, ilçe genelindeki tüm ilkokul öğrencilerinin bayram sevincine ortak oluyor. Bu kapsamda, öğrencilere Atatürk Kültür Merkezi'nde, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar'ın katılımıyla üzerinde Atatürk siluetinin ve imzasının bulunduğu uçurtmalar dağıtıldı. Başkan Özacar’ın uçurtma sürprizi ile karşılaşan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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